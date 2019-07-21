Украинская группировка понесла потери после обстрела ЛНР

21.07.2019, Счастье, Владимир Гладков

Четверо украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе города Счастье на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом украинское командование традиционно поспешило обвинить в произошедшем «вражеские ДРГ».

«Сегодня, около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», – говорится в заявлении.

В штабе также сообщили, что еще двое солдат получили ранения и были доставлены в городскую больницу, сейчас их состояние расценивается как удовлетворительное.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что в результате хаотического минирования и отсутствия карт минных полей количество подрывов украинских военнослужащих и техники на своих минах достигло критических масштабов.

Вчера украинская группировка обстреляла территорию ЛНР, в результате которого погибла мирная жительница, а несколько человек, включая 3-летнего ребенка, получили ранения.