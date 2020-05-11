Украинская кладбищенская мафия продолжает действовать в Севастополе

11.05.2020, Севастополь, Геннадий Басов

Лидеру «Русского блока» Геннадию Басову пришлось провести длительное время под арестом – он утверждает, что поплатился за попытку разрушить сформированные еще при Украине коррупционные схемы на рынке похоронных услуг Севастополя. В городе-герое уже третий российский губернатор, однако украинская кладбищенская мафия по-прежнему «на коне», пишет Басов в авторской колонке.

…Необходимо кратко пояснить схему, функционирующую на кладбищах Севастополя еще со времен Украины и обеспечивающую теневой доход коммерсантам, нечистым на руку чиновникам и «оборотням в погонах».

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Когда у севастопольца случается горе, умирает близкий ему человек, его направляют на кладбище, где его уже ждут дельцы, которые безнаказанно и незаконно наживаются на севастопольцах.

Каждому умершему в России полагается бесплатный участок под захоронение. Однако в реальности это получается не совсем так. Чиновники и предприниматели используют следующую схему. Родственника покойного направляют на кладбище, и здесь уже все зависит от того, есть ли у него деньги, или нет.

Если деньги есть, и родственник готов платить, то его направят к нужному предпринимателю, который заботливо покажет места под захоронения на выбор. А если денег нет, то такому родственнику не позавидуешь, место будет им получено в такой «заднице», что хуже не придумаешь.

При этом плату за место на кладбище никто не попросит, там вежливо объяснят о необходимости дорогих услуг у конкретного предпринимателя. Если деньги заплачены, то работники кладбища направляют запрос в департамент городского хозяйства Севастополя на облюбованный родственниками усопшего участок. Чиновники департамента, вероятно, простимулированные определенным образом, по сути, задним числом, выдают разрешение на такое захоронение.

Так было и при предыдущем губернаторе Дмитрии Овсянникове, так продолжается и при Михаиле Развожаеве, который в сентябре надеется выиграть выборы и избавиться от приставки «и.о.».

Описанная выше схема обеспечивает весомый доход – чиновникам хорошо, потому что все это поставлено на поток, предпринимателям хорошо, зарабатывающим в этой схеме. Только вот севастопольцам, потерявшим во время пандемии доход и работу, от этого становится тошно.

Читатели наверняка спросят – неужели с кладбищенской мафией не пытались разобраться?

В 2015 году после прихода России, уволили некого Кузина, директора городского предприятия, работающего в сфере ритуальных услуг. Этот господин более пятнадцати лет руководил городским коммунальным предприятием в сфере похоронных услуг при Украине. А в то время, наверное, только ленивый не говорил о поборах организованных похоронной мафией во главе с государственными и правоохранительными структурами.

Так вот! После увольнения Кузина, на должность директора этого предприятия, один за другим назначали двух человек, но они с периодичностью в полгода, также, один за другим отправились за решетку. И уже тогда многие стали задавать вопрос о том, что данные посадки не случайны, а само это место некие «оборотни в погонах» готовят под нужного человека.

К удивлению многих, этим нужным человеком стал тот самый Кузин!

Бытовало мнение, что данное назначение, было предметом кулуарных договоренностей между губернатором Меняйло и высокопоставленными сотрудниками севастопольской прокуратуры.

В пользу этого говорит ставший достоянием общественности факт того, что прокурор Нахимовского района города Севастополя Гоголев предлагал второму из назначенных, а потом отправленных за решетку директоров взять к себе на работу заместителем предпринимателя, работающего в сфере ритуальных услуг. И после полученного отказа против директора, было возбуждено уголовное дело, где вышеуказанный прокурор стал государственным обвинителем! Причем в севастопольской прокуратуре и суде в этом не видят ничего зазорного!

Но вернёмся к непотопляемому Кузину, который вернулся на прежнее место. Блюстители закона вопросов к господину не имели. Однако уже при губернаторе Севастополя Овсянникове всплыла неприглядная информация о схемах на рынке похоронных услуг.

Причем, по моим данным, выудили эти сведения не силовики, а объём этой информации был таков, что даже весьма наплевательски относящийся к коррупционному законодательству господин Овсянников, был вынужден принять меры.

Но – оцените уровень игры! По моей информации, господин Кузин был уволен, однако едва ли не на следующий был снова взят на работу, на ту же самую должность! Своего рода «финт ушами», сегодня уволил коррупционера, а завтра взял его же на работу, но уже чистого перед законом и городом.

К сожалению, повторюсь, и при новом руководителе Севастополя Михаиле Развожаеве ситуация не поменялась к лучшему.