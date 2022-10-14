Украинская ракета остановила движение поездов в Белгородской области

14.10.2022  08:38 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Транспорт, Украина
Новости Украины

В Белгородской области из-за повреждений, вызванных обломками украинской ракеты, временно остановлено движение поездов.

Об этом в своем блоге сообщил глава области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Белгородской области из-за повреждений, вызванных обломками украинской ракеты, временно остановлено движение поездов. Об...

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По информации Гладкова, российская ПВО сбила летевшую со стороны Украины ракету – ее осколки и повредили линию электропередач.

«Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено. Ждём аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное – пострадавших нет», – написал Гладков.

Напомним, вчера вечером ВСУ нанесли несколько ударов по Белгородской области, подорвав склад в поселке Октябрьское.

«В результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет», – говорилось в официальном сообщении местных властей.

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