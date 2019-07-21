Украинская сторона приостановила пропуск людей через КПВВ «Майорск»

21.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

Госпогранслужба Украины приостановила пропуск лиц через контрольный пункт въезда-выезда «Майорск» на линии разграничения с ДНР из-за якобы случайно обнаруженной мины.

Об этом ведомство сообщает на официальной странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 12:10 группой разминирования ГСЧС, в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда Майорское неподалеку от обочины дороги, обнаружено неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину.

Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающий функционирование КПВВ председателем ГПСУ по согласованию с командующим объединенных сил пропуск через линию разграничения временно приостановлен.

Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. Сейчас группой разминирования ГСЧС проводятся мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета», – говорится в сообщении.

Отметим, что «случайное» обнаружение мины на одном из основных пунктов пропуска между ДНР и Украиной может быть связано с нежеланием украинской власти на допустить на избирательные участки жителей республики, настроенных преимущественно негативно к киевской власти.

Напомним, ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что мирные жители во время прохождения паспортного контроля на КПВВ «Майорск» получили ранения в результате обстрела ВСУ.