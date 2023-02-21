Украинские беженцы в Польше могут стать ядром экстремизма и необандеризма – Пискорский

В ближайшее время украинские беженцы в Польше станут очагом необандеризма и экстремизма. Власти страны отрезали им доступ к альтернативным русскоязычным СМИ, а определенные политические круги могут использовать мигрантов в своих целях.

Об этом в интервью российскому политологу Виталию Колпашникову заявил польский общественный и политический деятель, экс-депутат Сейма Матуеш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я боюсь, что в течение ближайших лет, если они здесь останутся, с ними будет проведена работа в направлении бандеризации. У этих украинцев, которые сейчас находятся здесь, в Польше, и в целом интересуются политическими и идеологическими вопросами, есть определенный вакуум. Я многократно задавал вопрос. Вы говорили, что у вас знакомые поляки, наверное, вы сами обратили внимание, что со многими из них вы общаетесь на английском языке. Почему? Потому что, по разной статистике, русским языком в Польше владеет порядка 5-6% польского населения. Теперь вопрос, почему сразу же после начала специальной военной операции польские спецслужбы решили немедленно отключить доступ к практически всем основным русскоязычным информационным ресурсам в польском интернете. Ведь, поляки это все равно не читают, не владея русским языком. Это же были определенные предупреждающие действия, связанные с попыткой отсечь в основном русскоязычных украинцев, потому что понятно, что их здесь много и будет еще больше, от альтернативных источников информации», – сказал эксперт.

« Так что на данный момент, к сожалению, с украинским населением здесь практически никто не ведет работу – я имею в виду политическую. У них нет своих информационных ресурсов, объективных. Если мы с этим ничего не сделаем, я имею в виду в том числе и тех украинцев, которые сопротивляются украинскому национализму, необандеризму, действительно этот вакуум, который создался, используют другие политические силы. И скоро у нас появятся определенные виды украинского экстремизма в виде этого необандеровского национализма», – заявил Пискорский.