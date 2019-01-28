Украинские боевики разогнали собрание верующих, отказавшихся перейти в ПЦУ

28.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Вооружённые украинские националисты разогнали собрание верующих, отказавшихся переходить в неканоническую «Православную церковь Украины».

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в рамках проведения украинизации подконтрольных Киеву территорий Донбасса украинские власти оказывают давление на священников УПЦ МП.

«Священник села Весёлое Старобельского района Владимир Маглена после получения материального поощрения от киевского митрополита Александра Драбинко предал свою веру и заявил о решении перейти в автокефальную церковь Украины», – рассказал Марочко.

Он также сообщил, что местные прихожане были возмущены подобными заявлениями и организовали приходское собрание, на котором местная церковная община выразила поддержку канонической УПЦ, а следовательно и нежелание идти за иереем Владимиром Магленой в новообразованную структуру.

«На приходское собрание прибыли представители радикального националистического движения «Укроп» в сопровождении вооруженных боевиков «Айдара» и, угрожая оружием, разогнали собрание верующих», – добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.