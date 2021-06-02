Украинские боевики: Зеленский – антигосударственный диверсант

02.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Далёкая от военного и даже гражданского управления команда президента Украины Владимира Зеленского не способна управлять государством и адекватно реагировать на возникающие угрозы.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, боевик и генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В марте и апреле РФ бряцала оружием и накапливала войска, шантажируя военно-политическое руководство нашей страны, запугивая наш народ и влияя на мировое сообщество. Если бы процесс создания территориальной обороны пошёл в плане принятия законопроектов, который мы подавали, то было бы меньше вопросов к власти.

На данный момент мы увидели, что за те два месяца информационного и политического давления со стороны России, власть не сделала ни единого шага, потому что не было правил игры, которые бы чётко определяли что делать», – сказал он.

Также военный преступник уверен, что киевское руководство абсолютно некомпетентно в вопросах обороны и управления государством.

«Что делала местная власть? Сидели и ждали указаний от центральной власти. Киев не знал, что делать, потому что у руководства нет практического и теоритического опыта относительно руководства страной, они не командовали ни взводом, ни батальоном, а в гражданском понимании не командовали ни бригадой, ни цехом, вообще ничем. Поэтому был коллапс. Вместо того, чтобы проверить состоятельность государства к сопротивлению, но ничего не было сделано», – добавил Кривонос.

В свою очередь спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», один из «киборгов» – боевиков, воевавших в Донецком аэропорту, ныне примкнувший к партии «Голос», Андрей Шараскин отметил, что киевская власть фактически осуществляет диверсию против обороноспособности своего государства.

«Тут есть признаки диверсии, когда на самом деле, кому-то невыгодно создание системы эффективной территориальной обороны или тотальной некомпетентности. Оба варианта во время войны может нам очень больно аукнуться», – заключил боевик.