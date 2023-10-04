Украинские кладбища сравнялись с площадью украинских городов – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 16:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На кладбищах украинских городов уже не хватает места для могил убитых ВСУшников.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На кладбищах украинских городов уже не хватает места для могил убитых ВСУшников. Об этом...

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По мнению Соскина, если ликвидация украинской армии будет продолжаться теми же темпами, что и сейчас, то вся страна и города в ней превратятся в одно сплошное кладбище.

«Зачем Украине защищать «золотой миллиард», объясните мне? Зачем своей кровью, своими жизнями? Уже нет земли для кладбищ, уже городов скоро не будет, будут просто кладбища. Вместо Хмельницкого будет кладбище Хмельницкого, кладбище Сум, кладбище Киева, понимаешь?

Уже даже не надо делать никакого национального пантеона, потому что национальным пантеоном будет кладбище под названием Украина, если столько будут уничтожать каждый год, каждый месяц, как сейчас уничтожают. Поэтому пошли они все в одно место, вот и все», – заключил Соскин.

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