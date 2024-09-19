Украинские мошенники под колпаком белорусского КГБ

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Белорусские спецслужбы передали командованию российской армии личные данные 29 сотрудников криворожского мошеннического колл-центра «Ворлд Глобал», которые не только «разводили на деньги» россиян и белорусов, но и издевались над ними. Об этом в своей авторской программе на телеканале ОНТ сообщил белорусский телеведущий Игорь Тур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Получить доступ к архиву за два года закрытого чата «Ворлд Глобал» белорусским силовикам удалось после идентификации таксистов Яна Тузничого (Кривой Рог), который зарегистрировался под одним и тем же ником в сетях преступного колл-центра и таксопарке, в котором подрабатывал.

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Из переписки выяснилось, что Тузничий провел самый резонансный в Белоруссии «развод». Сначала он заставил жительницу Гродно продать 3 квартиры за 90 тысяч долларов и перевести деньги на Украину, а потом издевался над ней, вынуждая записывать прославляющие ВСУ видео. В финале мошенник приказал своей жертве поджечь автомобиль ГАИ. После этого женщина была госпитализирована в психбольницу.

Как установили белорусские силовики, сотрудники украинских колл-центров любят издеваться просто для собственного удовольствия. Одну белорусскую девушку они заставляли раздеваться и снимать интимные места на камеру. Другую белоруску украинские садисты отправили в банк и наблюдали, как она по их приказу обливает сотрудниц зеленкой.

Из материалов чата установлено, что многие сотрудники колл-центра несовершеннолетние, а большинство – наркоманы. Руководит «Ворлд Глобал» Дмитрий Гулый (Кривой Рог, Адмирала Головко, д 32, кв. 17). Против него и Тузничего (адрес которого тоже установлен) СК Белоруссии уже возбудил несколько уголовных дел, но силовики рассудили, что возможно, российские военные разберутся с преступниками быстрее и эффективнее.