Украинские спецслужбы активно орудуют в мигрантской среде России – Коц

Елена Острякова.  
29.03.2024 20:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, СБУ, Терроризм, Украина


Понимая, что «оранжевая революция» в России невозможна, а межнациональное напряжение в обществе существует, украинские спецслужбы активно работают в мигрантской среде, прямо организовывая такие акции, как марши в Москве после рейда силовиков по подпольным мечетям и спортивным клубам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Понимая, что «оранжевая революция» в России невозможна, а межнациональное напряжение в обществе существует, украинские...

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«Эти вещи – это была “проба пера”. Марши инициировались нашим противником через телеграм-каналы. В Киеве очень хорошо знают наши болевые точки и очень умело играют на натянутых в обществе нервах. Создание украинской агентуры в этой среде было вопросом времени», – сказал Коц.

Он уверен, что и исполнителей кровавого теракта в «Крокус сити холле» рекрутировали украинские спецслужбы.

«Религиозная составляющая, безусловно, присутствует в этом страшном преступлении. Что такое украинские рекрутеры им в мозги заложили, но это были не идейные террористы, которые предпочли бы подорвать себя вместе со спецназом. Это алчные селюки», – заключил Коц.

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