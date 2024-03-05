Украинский боевой генерал пожаловался на новую эффективную тактику русских

Россия постоянно меняет тактику боевых действий. Сейчас позиции украинских войск продавливают малыми штурмовыми группами, которые непрерывно атакуют, сменяя друг друга.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ времен карательной операции против ЛДНР, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику применения своих войск. Общаясь вчера-позавчера и сегодня со своими побратимами-разведчиками… они четко видят, что враг перешел к более мощной тактике, враг очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между военными частями, активно использует местность, особенно яры, долины рек.

И за счет этих низин пытается продвинуться вперед, активно используя тактику «три роты». Три штурмовых роты, одна ведет бой, как только одна закончится, скажем так, наступательные возможности закончатся, тут же сразу вступает вторая и за ней вступает третья», – сказал генерал.