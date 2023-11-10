Украинский генерал: Пора минировать мосты через Днепр. Русские готовят большое наступление

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Украинская армия должна учиться у российской строить оборонительные сооружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.

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«Наша задача, чтобы мы были готовы в случае мощного наступления русских, а его следует ожидать, и оно будет. И русские не просто так сейчас готовят в глубоком тылу на территории РФ огромное количество полноценных военных частей. И наша задача, кроме того, чтобы минировать объекты критической инфраструктуры, мостов, простите, от Авдеевки до самого Запорожья, до конца левого берега Украины, должны строить мощные фортификационные сооружения», – сказал Кривонос.

Он поставил в пример «правильное оборудование местности» со стороны ВС РФ на Запорожском направлении.

«Мы пять месяцев преодолевали эти 17 километров. Если у нас в таком масштабе будет подготовлена территория, враг не сможет просто так наступать, даже если у него будут силы и средства. Поэтому для нас самое главное – учится на примере врага. И ничего негативного я в этом не вижу», – резюмировал Кривонос.