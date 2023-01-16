Украинский генералитет опасается окружения после потери Соледара и Артемовска

Анатолий Лапин.  
16.01.2023 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Потеря Соледара и Артемовска может привести к тому, что вся группировка украинских войск на Донбассе попадет в окружение.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Соледара и Артемовска может привести к тому, что вся группировка украинских войск на...

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По словам Кривоноса, взяв Артемовск, российская армия получает возможность выйти с нескольких направлений в сторону Павлограда и окружить ВСУ.

«Можно рассматривать, в первую очередь, если мы потеряем Бахмут, то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянское и Запорожское направления. Это может создавать определенные предусловия.

А если в дальнейшем рассматривать, если враг активно будет противодействовать нам с Харьковщины, то атакуя в обход Харькова, со стороны Российской Федерации, в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в направлении Павлограда, могут создаваться предусловия для окружения нашей группировки на востоке Украины.

Такая угроза теоретически существует и руководство вооруженных сил это понимает, принимает меры по недопущению развития такого сценария. Но, между тем, рассчитывать всегда нужно на самые худшие варианты и готовиться к ним. Потому для нас не очень хорошо, что эти города мы можем оставить», – заявил Кривонос.

Напомним, ранее украинские пропагандисты и разного уровня спикеры уверяли в том, что потеря Соледара не является критической и освобождение этого города для России является «Пирровой победой».

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