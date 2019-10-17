17.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Подписанная Киевом «формула Штайнмайера» стала политическим катализатором деструктивных процессов на Украине. Протесты националистов не закончены, они будут набирать обороты по мере усиления раскола среди элит США.

Об этом на пресс-конференции заявила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский котел, в который бросили дрожжи, ждет своего ассенизатора. Очевидно, что он выплеснется наружу, и мы с вами понимаем последствия. Формула Штайнмайера – своего рода факел, который брошен в бочку с тротилом. Она проявила все те процессы, которые сегодня происходят в Украине. Чем сильнее раскол элит в США, тем сильнее и ярче будут происходить протесты в Украине. В этом я совершенно уверена», – сказала она.

При этом Ковитиди отметила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно принимать решения и проявить политическую волю, тогда он сможет решить все вопросы в стране.

«На кого опираться Зеленскому? Как себя вести? Зеленский должен понимать, что ему необходимо привести все в соответствии с Конституцией Украины. Тогда у него есть перспектива. Мы можем много давать субъективных характеристик относительно того, что он оказался загнанным в угол, относительно того, что он между молотом и наковальней. Этого делать не нужно, достаточно апеллировать фактами», – резюмировала сенатор.