Украинский медийщик: Фейки – лучший инструмент борьбы с российской пропагандой

23.12.2022  09:12 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В информационном противостоянии с русскими правда далеко не всегда побеждает, а потому спецслужбы должны иметь на вооружении манипуляцию и ложь.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт киевского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В информационном противостоянии с русскими правда далеко не всегда побеждает, а потому спецслужбы должны...

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«Бороться против российской дезинформации – это бесполезное дело, потому что сами масштабы российской дезинформации, потоки, возможности, потенциал, они настолько огромны, что заглушить это у Украины нечем. Украинский голос не услышат. Перекричать поток российской пропаганды, дезинформации невозможно.

Курс на то, что мы всегда говорим всегда правду и боремся против лжи и дезинформации правдой, он проигрышный. Потому что правда не всегда побеждает. Манипуляция и ложь часто лучше заходят аудитории, это лучший инструмент для информационной борьбы, чем честность и открытость», – сказал эксперт.

«Конечно, есть разные нюансы, которые касаются информационно-психологических спецопераций, которые Украина проводит, но я рад, что эти инфооперации не проводит наша организация, что это не проводят наши коллеги, что это компетенции структур, которые связаны с армией, спецслужбами», – рассказал Майоров.

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