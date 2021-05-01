Украинский посол в Японии угрожает российской армии «огромным уроном»

01.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

200-тысячная украинская армия якобы представляет собой грозную силу для России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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Он выражает обеспокоенность масштабной переброской российских войск к украинским границам.

«Конечно же, это очень опасно, и, конечно же, невозможно исключать возобновления агрессии. Возникает вопрос: настолько ли в Кремле ослеплены ненавистью, что не понимают всей опасности военного нападения на 40-миллионную страну с 200-тысячной армией, покрытую сетью нефтепроводов и газопроводов, химических предприятий и с 15 блоками АЭС?», – опасается дипломат.

Впрочем, далее он пишет, что украинская армия может оказать достойный отпор российской.

«Какой бы сценарий ни рассматривать, даже попытка просто отодвинуть линию разграничения на Востоке Украины или «пробить» коридор в Крым – каждый из этих шагов чреват огромными потерями и критическим усилением международного давления на Москву. Оценки боеготовности украинской армии, высказанные западными экспертами в иностранных СМИ, однозначны – урон вооруженным силам РФ будет нанесен огромный», – утверждает Корсунский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», пропагандирующий карательную операцию против ЛДНР главред ресурса «Цензор» заявил, что Россия, несмотря на объявленный отвод войск, перебрасывает к границам с Украиной лучшие подразделения.

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