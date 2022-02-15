Украинский снайпер убил защитника Донбасса

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Новости Украины

Под снайперским огнём ВСУ погиб боец Народной милиции ЛНР.

Об этом сообщает официальный канал Представительства республики в СЦКК и переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 15.00 вооруженные формирования Украины с направления н.п. Орехово открыли снайперский огонь в направлении н.п. Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», – говорится в сообщении.

На данный момент комментариев от луганского оборонного ведомства не поступало.

Напомним, ранее украинский ударный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции ДНР, в результате чего погиб один боец .