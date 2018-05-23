23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Украинский военнопленный: ВСУ готовит наступление к Чемпионату по футболу

ВСУ игнорируют Минские соглашения и стягивают к линии фронта тяжёлое вооружение, готовясь к наступлению на Народные республики Донбасса, которое планируется накануне Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдёт в России.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал взятый в плен 22-летний военнослужащий ВСУ Василий Жемелинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше командование готовилось к наступлению, был приказ о наступлении, просто ждали, пока дадут команду ближе к выборам президента РФ или к футбольному чемпионату. Наши подразделения собирались устанавливать тяжелое вооружение, – такое, как ПТУРы, Джавелины и тому подобное. Я не сказал бы, что у моих товарищей был боевой настрой, они просто ждали приказа», – сказал он.

По словам бывшего военного, ВСУ хранят запрещённое Минском вооружение на линии фронта, скрывая его лишь на время визитов миссии ОБСЕ.

«Тяжелое вооружение было на передних линиях. Нам приказ поступает, его сначала выполняют, а потом обсуждают. Когда бывала миссия ОБСЕ, затишье было кардинальное, ни одного выстрела. Нас заранее предупреждали, что приедет миссия ОБСЕ, и чтобы не было ни одного выстрела. Техника была в замаскирована в укрытиях», – отметил молодой человек.

По словам пленного, украинская боевая техника находится в плачевном состоянии.

«Я бы не сказал, что техника в отличном состоянии. Большинство техники если даже и на ходу, то долго она не проедет и бой не выдержит. Стоит много поломанной техники. Техника была, но не так много, как бы хотелось нашему командованию», – резюмировал Жемелинский.