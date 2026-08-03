Самостийная Черногория так боролась с «сербским влиянием», что проспала албанский сепаратизм

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В Черногории в центре скандала оказался приграничный городок Ульцинь. Назначенный по квоте албанского нацменьшинства вице-премьер Черногории Ник Джелёшай объявил Ульцинь «албанским городом».

Ульцинь расположен на Адриатическом побережье у границы с Албанией. Население городка составляет всего 10 тысяч с лишим человек, одноименного муниципалитета – чуть более двадцати тысяч. При этом более 72% жителей – албанцы, 80% которых – мусульмане. И в парламенте сейчас обсуждают, может ли столь малонаселённый пункт носить статус города, имея самостоятельный бюджет и прочие автономные преимущества.

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«Ульцинь всегда будет городом. Ульцинь – город с преимущественно албанским населением. Ульцинь – албанский город. Это город, захваченный некоторыми политиками, известными своей коррупцией. Ульцинь – город, который будет освобожден в июне 2027 года. Ульцинь – город, центр европейского туризма», – написал вице-премьер.

В ответ черногорский сербский портал In4s задался резонным вопросом: а чтобы бы было, если б кто-то из местных сербских политиков назвал бы один из черногорских городов «сербским»?

«Что бы произошло, если бы сербский политик заявил, например, что Никшич, Плевля, Беране или Герцег-Нови – это «сербские города»? Сколько минут потребовалось бы всему неправительственному сектору, дежурным гражданским активистам, аналитикам и самопровозглашенным защитникам гражданской концепции государства, чтобы высказаться? Обвинения в великом сербском национализме, разрушении конституционного порядка, угрозе гражданскому населению Черногории и разжигании межэтнической напряженности, вероятно, начнутся в тот же день. Потребуют отставки, созовут экстренные заседания, западные посольства опубликуют заявления, омбудсмены – экспертные заключения, а средства массовой информации будут наводнены осуждениями», – пишет медиа.

При этом насчёт неприемлемой эскапады Джелёшая до сих пор никто не высказался ни на официальном уровне ни из среды «свидомых» адептов черногорства.

Напомним, что у сербов имеется собственная «Украина» – Черногория, отделившаяся под предлогом евроинтеграции и затащенная верхушкой в НАТО, где введен свой искусственный – чуть отличающийся от сербского язык и начался процесс создания собственной раскольнической Церкви с гонениями на Сербскую.