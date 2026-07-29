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Американцы, англичане и евреи уже начали использовать украинцев как дешёвых диверсантов в Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил востоковед, подполковник запаса Олег Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Ираке были выявлены специалисты украинских спецслужб…Советник премьер-министр Ирака по национальной безопасности заявил, что силовики задержали несколько групп, причастных к атакам на объекты республики», – обратил внимание Макаренко.

Он подчеркнул, что украинские боевики отстаивают интересы Запада не только на Ближнем Востоке, но и в Африке и других регионах мира.