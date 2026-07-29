«Когда-то за печеньки». Что делают украинские ДРГ в Африке и на Ближнем Востоке

Максим Столяров.  
29.07.2026 15:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 895
 
Африка, Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Американцы, англичане и евреи уже начали использовать украинцев как дешёвых диверсантов в Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил востоковед, подполковник запаса Олег Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы, англичане и евреи уже начали использовать украинцев как дешёвых диверсантов в Африке и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В Ираке были выявлены специалисты украинских спецслужб…Советник премьер-министр Ирака по национальной безопасности заявил, что силовики задержали несколько групп, причастных к атакам на объекты республики», – обратил внимание Макаренко.

Он подчеркнул, что украинские боевики отстаивают интересы Запада не только на Ближнем Востоке, но и в Африке и других регионах мира.

«Украина может пожертвовать своими гражданами просто так, во имя интересов Великобритании, США и Израиля. США не хотят высаживаться нигде на территории Ирана – необходимо использовать других. Они попытались использовать курдов, а почему бы не использовать украинцев?

Они готовы быть расходным материалом в регионе, чтобы обеспечить безбедную жизнь нынешнему президенту. И он использует их в своих интересах, чтобы потом были основания проживания на территории США, Британии или Израиля….

Когда-то за печеньки, сейчас за те материальные средства, которые будут осваиваться киевским режимом», – обрисовал ситуацию Макаренко.

Метки:

English version :: Читать на английском «Когда-то за печеньки». Что делают украинские ДРГ в Африке и на Ближнем Востоке

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора