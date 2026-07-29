«Когда-то за печеньки». Что делают украинские ДРГ в Африке и на Ближнем Востоке
Американцы, англичане и евреи уже начали использовать украинцев как дешёвых диверсантов в Африке и на Ближнем Востоке.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил востоковед, подполковник запаса Олег Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Ираке были выявлены специалисты украинских спецслужб…Советник премьер-министр Ирака по национальной безопасности заявил, что силовики задержали несколько групп, причастных к атакам на объекты республики», – обратил внимание Макаренко.
Он подчеркнул, что украинские боевики отстаивают интересы Запада не только на Ближнем Востоке, но и в Африке и других регионах мира.
«Украина может пожертвовать своими гражданами просто так, во имя интересов Великобритании, США и Израиля. США не хотят высаживаться нигде на территории Ирана – необходимо использовать других. Они попытались использовать курдов, а почему бы не использовать украинцев?
Они готовы быть расходным материалом в регионе, чтобы обеспечить безбедную жизнь нынешнему президенту. И он использует их в своих интересах, чтобы потом были основания проживания на территории США, Британии или Израиля….
Когда-то за печеньки, сейчас за те материальные средства, которые будут осваиваться киевским режимом», – обрисовал ситуацию Макаренко.
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