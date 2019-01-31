Украинского министра ткнули наглой мордой в торт

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

За сообщениями о поедании торта в виде развалин Кремля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян скрывает провал своей работы на высокой должности.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Андрей Манчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В доказательство Манчук публикует фото Шулявского моста – одного из важнейших транспортных объектов Киева, состояние которого наглядно демонстрирует упадок инфраструктуры Украины после победы Евромайдана.

«Шулявский мост, критически важная для Киева транспортная развязка. Она находится в таком виде уже два года – после частичного обрушения путепровода в феврале 2017-го. Не далее как вчера там произошел очередной инцидент – автомобиль попал в яму, и это привело к образованию многокилометровой пробки.

Впрочем, украинцы могут без труда опубликовать сотни снимков недостроенных мостов, дряхлых железнодорожных вагонов или разрушенных автомобильных дорог. На днях мой друг сделал на Кировоградщине крюк в пару сотен км, потому что проехать по трассе на Николаев было просто нельзя.

Все просто. До тех пор, пока наши политики будут влажно мечтать о разрушенных городах в соседней стране, наш народ будет обречен жить в руинах», – пишет Манчук.

В комментариях под его сообщением пользователи предлагают подарить Омеляну торты с Шулявским мостом и застрявшим экспрессом, не доехавшего в аэропорт Борисполь сразу после торжественного запуска маршрута.