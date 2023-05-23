«Украинство не лечится» – Америка больше не жилец

США подцепили вирус «украинства», и теперь их ждет коррупционное разложение и падение системы государственного устройства.

Об этом в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судьба Украины удивительным образом сложилась так, что она стала как бы прелюдией американской кончины. По сути, миссия «Украина», сам проект Украины, он был специфичен, когда возник ещё в начале прошлого века – он всегда нёс большие проблемы, – указал эксперт. – Украина, как некая незалежность, ко всему, к чему прикасалась, несла такой мощный некрофилический заряд. Благодаря этому Украина своей ментальностью, нравственностью отравила, в общем-то, и американское общество.

Те коррупционные схемы, которые мы сейчас видим, по распилу гигантских сумм на Украину, миллиарды долларов просто на пустом месте растаскиваются. И происходит это по незамысловатым украинским коррупционным схемам, которые отрабатывали десятилетиями на Украине. То есть мораль, нравственность упала, и Соединённые Штаты, а следом за ними и та глобальная система, которая зависит от Соединенных Штатов, идёт по пути Украины. Украина впереди, а за ней двигаются Соединённые Штаты. А за Соединёнными Штатами весь Западный мир.

Произошла украинизация Запада, произошла украинизация Вашингтона в интеллектуальном, нравственном измерении. Американская, европейская элита подумали: блин, а что мы, собственно говоря, стесняемся? Вот, ребята, они же посмотрите, как прекрасно они всё воруют? У них нет никаких принципов, то есть – убивают, обманывают, карабкаются на вершину. Это как та старая поговорка: «дурной пример заразителен», особенно, когда умственные способности и нравственное развитие не на высоком уровне. Вот в эту пропасть выстроенная американцами система и катится».