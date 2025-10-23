Укро-депутат: Мы знаем, как превратить «нет» Трампа в «да» по «Томагавкам»

Анатолий Лапин.  
23.10.2025 11:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 270
 
Дзен


Украина все равно получит американские ракеты средней дальности «Томагавк», как получила самолеты и танки, но проблема в том, что решение запаздывает.

Об этом в эфире Times Radio заявила депутат Верховной рады Украины Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы думаем, что в какой-то момент он (президент США, – авт.) это сделает, но для нас может быть уже слишком поздно, и это расстраивает.

Помните, мы говорили с самого начала полномасштабного вторжения? Мы столько раз слышали слово «нет» от многих наших партнеров. Мы слышали «нет» насчет ракетных комплексов «Патриот», насчет танков. Мы столько раз слышали «нет» насчет истребителей и ракет большой дальности.

Так что сейчас, когда мы узнали о «Томагавках», мы понимаем, что это только начало разговора. Нам нужно больше работать, нам нужно искать разные пути, разные подходы, потому что мы знаем, как превратить «нет» в «да», особенно сейчас, когда Путин усиливает свою войну», – заявила Рудик.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить