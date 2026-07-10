Американский генерал: Как бы обещания Трампа по Patriot для Украины не оказались очередным трёпом

Анатолий Лапин.  
10.07.2026 11:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Не стоит относиться слишком серьезно к словам Дональда Трампа о том, что Украина получит лицензию на производство противоракет к комплексу ПВО Patriot, а Германия – крылатые ракеты «Томагавк».

Об этом в эфире польского ТВ заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не стоит относиться слишком серьезно к словам Дональда Трампа о том, что Украина получит...

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«Я поверю, что президент изменил своё отношение к Украине и Альянсу, когда увижу его действия. Опять же, его вчерашние слова – я никогда не слышал от него ничего хорошего об Украине и НАТО. Так что это было гораздо лучше. Но, знаете, он говорит, например, о том, что Украина может производить перехватчики Patriot. Посмотрим.

Я хочу увидеть реальные действия властей в этом направлении. Или то же самое с продажей «Томагавков»  Германии. Я хочу увидеть, как это происходит на самом деле. Потому что слишком часто президент говорил, что собирается что-то сделать, а потом отказывался от этого. Так что я надеюсь, что я ошибаюсь. И я надеюсь, что он действительно доведёт дело до конца.

Основываясь на том, что президент делал в прошлом, когда речь заходит об Украине, когда речь заходит о России, обо всех этих вещах, действия не всегда соответствуют словам.

И, конечно, нам всем должно быть ясно, что Украине нужна защита от баллистических ракет сейчас, а не через два или три года. И это займёт некоторое время, даже если лицензирование будет одобрено сегодня вечером. Пройдёт некоторое время прежде, чем Украина сможет на самом деле производить перехватчики», – заявил Ходжес.

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