Уничтожение русских на Украине: Как закалялась шваль

25.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Я не раз говорила, что охать и ахать по поводу действующего «мовного закона» или пока (пока!) не работающего «о коренных народах», согласно которым русских на Украине не существует, уже поздно. Украина — это же правовой феномен, живущий вопреки собственной Конституции.

Главному документу страны противоречит всякая законодательная норма, принятая после переворота 14-го года, каждая нарушает права человека и придумана для оправдания преступлений против собственных граждан. То есть сначала злодеяния совершаем, а потом их узакониваем. Тут даже «криминальный адвокат» Сол Гудман сошел бы с ума.

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По сути, на Украине можно забить на закон — достаточно просто погрузиться в реальность.

А реальность такова. Открываю заглавную страницу школьного дневника моего ребенка — у нас школа образцово-показательная, одна из лучших в Одессе, поэтому и дневники специальные. «Конвенция ООН о правах ребенка» — гласит заголовок большими буквами на первой странице. «Все дети имеют право на национальную самобытность, все дети равны в своих правах, все дети имеют право на образование».

Раньше рядом с этим меморандумом печатались еще и выдержки из Конституции Украины, но пару лет назад их изъяли. Вполне понятно, а то еще ребенок начитается и спросит что-то неблагонадежное: «Почему я занимаюсь с репетитором по физике и знаю ее лучше других, но мне снижают оценки за то, что я русский? Почему мне холодно? Почему я голодный?». Да мало ли вопросов.

Ну да ладно — нам и конвенции ООН хватит.

Так вот по поводу «все дети равны в своих правах»…

Наше последнее родительское собрание прошло уже в июне, когда, казалось бы, и учебники сданы, и оценки в табеле поставлены. Мы недоумевали — зачем? Оказалось, что собрание было посвящено одной единственной теме. Учительница со скорбным видом сообщила:

«Уважаемые родители, в этом году путевки в бесплатные лагеря (вообще, она оговорилась, и сказала «пионерлагеря») отменены. Даже для отличников. Даже для матерей-одиночек. Бесплатные путевки — только для детей АТОшников».

Вы бы видели выражения лиц предков отличников! Это зря, получается, их дети «частками» и «дильныками» голову по математике забивали, вместо того, чтобы считать, зря учили наизусть графоманские опусы сумасшедших о том, как во время голодомора одно «дытынча» другое забило и сожрало, зря меридианы на глобусе Украины зазубрили, зря в вышиванки рядились? Да, зря. Потому что на днях всем им преподали самый важный урок — важнее таблицы умножения и важнее уже не будет. Если ты хорошо учишься, то тебе все равно место под шконкой. Если ты хорошо учишься и при этом принимаешь цветовую дифференциацию штанов, включая рефераты о «стране-агрессоре» и доклады по заведомо лживым историческим темам (хотя этой категории так и надо) — твое место тоже под шконкой. Чтобы получать в этой стране какие-то блага, необходимо одно единственное условие — быть ребенком карателей. При этом можно оставаться дебилом и круглым двоечником. Все, мотивация задана. Конвенцией ООН можно подтереться.

А так-то, по поводу самих лагерей… Видите ли, это давно не существующая часть жизни — как медицинская помощь или полноценное питание. Летний досуг, это когда осенью, в лучшем случае, можно будет похвастать «А я своему малому клубнику таки раз купила!». «А я абрикосы». Все. На большее не рассчитываем.

Зато рассчитывает, работает и не плюет на детей враг!

Еще весной по соцсетям пошла реклама летних лагерей патриотического толка. С таким, например, содержанием, описывающим досуг школьников: «Это боевой козацкий марш на подъем, гимн Украины на утреннем поднятии флага, марш украинских националистов на вечернем построении, украинские песни во время отдыха, украинский язык повсюду».

И вот наши родительницы, которых большинство, и функция которых не мыслить, а размножаться и социализировать своих утырков, радостно завизжали: «А вы знаете, что отдых в «Соколыке» бесплатный?! Вау!». «А в лагере скаутов тоже бесплатные занятия все лето». «А как хорошо мою Настю в прошлом году в «Пластуне» кормили!». Да, их утлые умишки еще прокручивают какие-то воспоминания о Саманте Смит, Кате Лычевой и «Артеке», однако тупость, маскируемая под «я вне политики», уже не дает рассмотреть очевидное — продавая своих детей за бесплатную кашу, они получают обратно гитлерюгенд. Получаем все мы.

А каша потому бесплатная, что и преференции на национально-патриотическое воспитание молодежи со стороны государства исчисляются миллионами, и потому, что если миллионы закончатся, патриоты не растеряются, а пойдут и ограбят какой-нибудь продуктовый склад, за что, впрочем, получат медаль — все до хаты.

Уж сколько было написано-переписано про тренировочные лагеря нацистов перед евромайданом (а где, вы полагаете, они катапульты из навоза строить поднаторели?) — опасность для нормальных людей и благо для нацистского государства. Однако тогда туда в большинстве шла все-таки половозрелая маргинальщина (вместо ПТУ). Результат налицо. Как можно заметить, теперь сети нацизма затягивают в эти лагеря всех детей поголовно. Нищих натаскивают в «таборах», где «украинский язык повсюду», детей АТОшников запускают бесплатно жрать и морально разлагать сверстников в лагеря для буржуйчиков (последним уже тоже недолго осталось).

В Одессе детскими лагерями занимается главарь Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, существо дремучее, вооруженное и агрессивное. Каждый день он постит в соцсетях отчеты о проделанной работе по взращиванию и окучиванию «разумного, доброго, вечного». Дети на привале, дети у костра поют песню про «спильну краину», дети получают дипломы за особые заслуги, дети на лекции ветерана АТО. Постит он и фото наставников. А там, что ни рожа, то или участник массового убийства одесситов 2 мая 2014 года, или фигурант ряда уголовных статей, или лепший кореш уркаганов, ныне отбывающих тюремный срок, в том числе за убийства (еще раз повторюсь — подвидов Стерненко много). Ведь как там говорится — «тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом»? Хе-хе.

Кузница орков посреди Европы — это не шутки. Пока что они пожирают русских в пределах своего государства, а как нажрутся, перейдут на другие. Без стратегии, поддержки и финансов, конечно, но вот на то, чтобы «случайно» ронять бомбы на сопредельные княжества, «лагерных навыков» вполне хватит. Пора бы уже наконец подумать об этом.