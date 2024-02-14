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Украине необходимо продолжать формировать из «порабощённых народов» РФ отряды боевиков в составе ВСУ, а также признавать их правительства в изгнании.

Об этом на «XI бандеровских чтениях» в Киеве заявил грантоед фонда Сороса, выпускник Селкирк колледжа (Канада) Александр Чупак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порабощённые народы являются ключом к развалу России, и экономические механизмы являются тем способом, который и приведёт к этому развалу. Может для кого-то это будет неожиданностью, но именно Украина должна стать примером для порабощённых наций РФ, Российской империи как то государство, которое смогло вопреки всему за более 30 лет своей независимости построить успешную экономику, относительно эффективный государственный аппарат. И именно эти механизмы, которые были созданы на протяжении годов самостийности, помогли Украине выстоять под натиском полномасштабного вторжения российского оккупанта, вопреки всему отбить его, освободить часть земель, даже несмотря на то, что сегодня мы серьёзно зависим от помощи наших иностранных союзников», – бредил Чупак.

Он добавил, что нужно поддерживать не российских либералов, а местечковую оппозицию.

«Украина должна брать на себя инициативу применять определённые меры для того, чтобы подталкивать эти народы к самоопределению. В первую очередь, мы должны продолжать тактику формирования вооружённых отрядов в силах обороны Украины, должны признавать независимость российских республик так, как это было сделано недавно в случае с Чечнёй. Нужно поддерживать российскую оппозицию – не ту, которая либеральная, которая хочет сохранения Российской империи в её границах. Как мы знаем, чем либеральнее Россия, тем хуже для нас во многих случаях. А именно ту оппозицию, которая представляет порабощённые народы, представители которой есть сегодня как за границей, так и внутри России. Поддерживать или формировать правительства этих порабощённых народов в экзиле (изгнании – ред.), потому что многие из них сегодня не имеют официального представительства, но с помощью Украины они могут его получать», – призвал грантоед.