Устами Лукашенко Зеленскому предлагают последний шанс выжить – Егорова
Благосклонные речи президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес просроченного украинского диктатора Владимира Зеленского – это последнее предупреждение и предложение вернуться в «добрый славянский мир», чтобы сохранить жизнь.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он предлагает: «Володенька, сынок, ты же наш, возвращайся в наш славянский, добрый русский мир, мы же тебя любили, тебе хлопали, ты же был наш. Ничего ты на том Западе не словишь, тебя оберут, ограбят и будешь ты висеть, как Березовский, на своем собственном шарфике. Вовочка, вернись в дом, в семью, мы тебя простим. И, возможно, даже дадим тебе возможность пожить, и неплохо».
Вообще, жизнь сама по себе стоит любых денег. Потому что, когда тебя нет, в принципе, 48 или 50, или 150 миллиардов тебе никак не помогут, Вова. Вот, что говорит Лукашенко.
Он говорит о том, что Владимир Александрович Зеленский, к сожалению, выбрал не ту сторону. И он говорит, что пока что, Вовочка, у тебя есть и Одесса, и выход к морю – посмотри, сколько еще прекрасного у тебя есть, согласись, иди на переговоры, подписывай», – рассуждала Егорова.
