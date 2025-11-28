Устами Лукашенко Зеленскому предлагают последний шанс выжить – Егорова

Анатолий Лапин.  
28.11.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Благосклонные речи президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес просроченного украинского диктатора Владимира Зеленского – это последнее предупреждение и предложение вернуться в «добрый славянский мир», чтобы сохранить жизнь.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он предлагает: «Володенька, сынок, ты же наш, возвращайся в наш славянский, добрый русский мир, мы же тебя любили, тебе хлопали, ты же был наш. Ничего ты на том Западе не словишь, тебя оберут, ограбят и будешь ты висеть, как Березовский, на своем собственном шарфике. Вовочка, вернись в дом, в семью, мы тебя простим. И, возможно, даже дадим тебе возможность пожить, и неплохо».

Вообще, жизнь сама по себе стоит любых денег. Потому что, когда тебя нет, в принципе, 48 или 50, или 150 миллиардов тебе никак не помогут, Вова. Вот, что говорит Лукашенко.

Он говорит о том, что Владимир Александрович Зеленский, к сожалению, выбрал не ту сторону. И он говорит, что пока что, Вовочка, у тебя есть и Одесса, и выход к морю – посмотри, сколько еще прекрасного у тебя есть, согласись, иди на переговоры, подписывай», – рассуждала Егорова.

