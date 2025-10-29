Уставший отставной офицер высказался за все ВСУ: «Деваться некуда – будем воевать еще два-три года»

Игорь Шкапа.  
29.10.2025 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 331
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ будут упираться и воевать еще несколько лет, хотя в армии накопилась критическая усталость.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил бывший командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ будут упираться и воевать еще несколько лет, хотя в армии накопилась критическая усталость....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая спросила, готова ли Украина воевать еще три года, как пообещал Владимир Зеленский польскому премьеру.

«Нам деваться некуда. Устали все, капец, как сильно. Пацаны мои, с которыми с первых дней – мы резко постарели, много травм, ранений, контузии, всё это сказывается на сердце, на сосудах, всём, что угодно. Понятно, что тяжело», – описывает положение дел бывший снайпер.

При этом он говорит, что в ВСУ не против остановки войны, если будут понимать, что Россия больше не пойдет в наступление.

«Если это остановка, которая вести будет к миру, да, мы готовы, мы хотим. Если надо будет херачиться дальше 2-3 года, у нас нет другого выхода. Не будем мы отдавать ни Донецкую область, просто выходить из нее, ни Харьковскую область, ни какие-то другие области, которые они себе записали в конституцию или не записали», – пытался бодриться Прошинский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить