Уволенный Зеленским советник признался, что Запад не исключает сценария раздела Украины

Анатолий Лапин.  
08.02.2023 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Украина полностью зависит от Запада, который может ей диктовать повестку как мира, так и войны.

Об этом в интервью казахскому журналисту Арманжану Байтасову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина полностью зависит от Запада, который может ей диктовать повестку как мира, так и...

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По мнению Арестовича, сценарий раздела Украины на две части по примеру Кореи всерьез обсуждается на Западе, а для того, чтобы воевать дальше, ВСУ необходимо усилиться 300-400 тысячами подготовленных и вооруженных западным оружием резервистами.

«Способен ли Запад вооружить такую же по численности, 300-400 тысяч, украинскую группировку западным вооружением, которое позволит идти дальше наступать и выбивать противника с нашей территории? Не знаю. Декларации есть, они сказали «Мы будем поддерживать вас столько, сколько надо» и все такое прочее, но опять же, на том же Западе есть серьезная риторика относительно варианта двух Корей.

Например, выхода из этого, или, например, две трети или большая часть Украины освобождена, но 20% – россияне уперлись, стоят в обороне, а это годы работы западной военной промышленности, годы подготовки Вооруженных сил Украины, годы борьбы тяжелой», – сказал экс-чиновник.

«Готовы ли мы к этой борьбе, не надо ли договориться? В общем это всякий раз тяжелая борьба, поэтому сценарий выхода из войны непонятен до сих пор до конца, учитывая, что Украина тотально зависит от западной экономической и военной помощи. Запад, понятно, может диктовать всю повестку нам более, чем полностью в случае чего», – заявил Арестович.

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