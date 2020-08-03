В Белоруссии Москва наступает на грузинские грабли – СМИ

03.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Если белорусский президент Александр Лукашенко потеряет власть, то ему на смену придет еще более недружественный по отношению к России президент.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывается в статье, опубликованной «Московским комсомольцем».

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«Даже не обладая никаким эксклюзивом от спецслужб, надо быть просто слепым, чтобы не заметить масштабного информационного «наезда» на белорусского Батьку со стороны провластных российских медиаресурсов. И не так важно, кто зажигает эти «звезды», важно, что это кому-то в Москве нужно.

Я не считаю, что в политике надо быть ханжой. Вообще-то менять чужие правительства, ставить везде своих людей — это дело полезное для интересов отечества. Все великие державы занимались этим. Тут важно не перепутать интересы своего отечества с интересами чужого. Однако ослепленная мифом о каком-то нерушимом союзе и вечном партнерстве с Западом, политическая элита посткоммунистической РФ раз за разом совершала эту ошибку», – отмечает автор публикации.

В качестве примеров такого рода ошибок приводится приход к власти в результате путча Михаила Саакашвили и «визит в Тбилиси министра иностранных дел Игоря Иванова, который горячо приветствовал революционный народ и уговорил Шеварднадзе уйти в отставку», а также последующий визит в Батуми, откуда Иванов «вывез мятежного лидера Аджарии Аслана Абашидзе», просившего РФ ввести войска для защиты автономии.

Издание добавляет, что в итоге проблемы, которые имелись у РФ при Шеварднадзе, теперь кажутся просто детскими шалостями.

Кроме того, продолжает газета, в 1999 году личный представитель президента Бориса Ельцина на переговорах по урегулированию югославского кризиса Виктор Черномырдин «полностью согласился с американским проектом соглашения по Косово, оказавшееся для Белграда «капитуляцией на унизительных условиях», и «вынудил Милошевича подписать этот документ, угрожая продолжением натовских бомбардировок и тем, что в Белграде вскоре будет полмиллиона мертвых».

«Потом опозоренный Милошевич был свергнут в ходе цветной революции и выдан в Гаагу, независимость Косово признали и поставили там американскую военную базу Бондстил. США получили «непотопляемый авианосец» на Балканах, полный контроль над коммуникациями региона и прекрасный плацдарм для осуществления любых своих задумок», – указывает газета.

При этом в статье подчеркивается, что Лукашенко далеко не ангел, но на смену ему придет еще более плохой для России режим.

Подводя итоги, издание задается вопросом: в чьи руки упадет власть в случае свержения Лукашенко?

«При той ситуации, которая сегодня сложилась в Белоруссии, упасть она может только в руки какого-нибудь местного Ющенко или Саакашвили. Потому что других там попросту нет. И опять наши буратины будут работать «на разогреве» у заокеанских партнеров. Их почетная роль будет состоять в том, чтобы надавить (как Черномырдин давил на Милошевича) или вывезти (как Игорь Иванов вывез Абашидзе). А урожай с Поля чудес соберут другие. Потому что Поле чудес, как известно, находится в Стране дураков», – резюмирует «МК».

Как сообщал «ПолитНавигатор», считающаяся основной соперницей Лукашенко кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что русским следует забыть о союзном государстве, в котором формально состоят Белоруссия и Россия..