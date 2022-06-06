В Белоруссии предупреждают: «На горизонте новый фронт на Балтике»

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Новости Украины

Со стороны поощряющей нацизм и агрессивно настроенной Прибалтики следует ожидать угрозы наступления под патронажем НАТО, поэтому не только государству, но и гражданскому обществу Белоруссии и РФ необходимо мобилизировать силы.

Об этом в эфире «Россия 1» заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог Вадим Гигин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что, будучи прикрываемыми НАТО, прибалтийскией страны готовятся к открытию второго фронта.

«Когда обсуждают, где сейчас пройдет вторая линия – Павлоград или Днепр: она по Балтике пройдет. Формируется Балтийский фронт. И мы это в Белураси кожей ощущаем. И это – фронт НАТО, никакой не Европы. Там создается мощнейшая инфраструктура. Просто, возьмите Украину – Зеленского и Порошенко – и сравните с такими же государствами Прибалтики и Польшей. Суперагрессивными. Прибалтика – это страны, где фактически произошла реабилитация нацизма – похлеще, чем на Украине. Но есть одно отличие: они прикрыты зонтиком НАТО. Там сейчас создается не оборонительная, а наступательная инфраструктура. Американские генералы даже прямо говорят, что вступление Финляндии и Швеции (в НАТО – ред.), если оно все-таки состоится, превратит Балтийское море практически во внутреннее море НАТО. Два небольших кусочка только – Калининград и Питер, всё. Они об этом прямо говорят, и нужно будет думать, что с этим делать. И России, и Беларуси – всем вместе. Это – очень серьезная проблема», – призывает эксперт.

Политолог настаивает, что проистекающие внутриполитические процессы в государствах Балтии – не банальная закономерность.

«Может быть, в Москве для кого-то это – формальность. Для меня же, в Минске, это – не формальность, потому что знаю агрессивность литовцев, точнее, их правящих кругов, понимаю, что происходит в Варшаве, какие там амбиции, и это – абсолютно не формальность», – отмечает он.

Гигин подчеркивает, что для того, чтобы эффективно противостоять натиску противника, российскому и белорусскому обществу необходимо проявить сознательность и объединиться против общего врага.

«Президент заявил о необходимости создать народное ополчение. Противник, это показала СВО, пасует, когда у нас внутренняя мобилизация есть. Не мобилизация первой, второй, третьей волны, а общественная мобилизация. О чём я говорю: мы очень любим порассуждать об этих беглых, которые уехали, вернутся–не вернутся. А все ли у нас бизнесмены и государственные предприятия вернули цены после мартовского максимума? Этим только государство должно заниматься? У нас же есть партии, есть организации – они не должны на это обращать внимание? Почему мы требуем только от государства, чтобы запретили концерт какого-то исполнителя, который не так высказался о СВО. Приезжает, например, в Екатеринбург. В Екатеринбурге жителям все равно кто покупает эти билеты, кто приходит на концерт? Это – тоже внутренняя мобилизация», – приводит наглядный пример политолог.