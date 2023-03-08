В Болгарии признали конституционными поставки оружия Киеву

Оливер Галич.  
08.03.2023 10:14
  (Мск) , Брюссель
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Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Скандал, Украина


Конституционный суд Болгарии отклонил ходатайство депутатов парламента, которые требовали объявить несоответствующим Основному закону страны решение о предоставлении Украине военной и военно-технической помощи.

Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Конституционного суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конституционный суд Болгарии отклонил ходатайство депутатов парламента, которые требовали объявить несоответствующим Основному закону страны...

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Постановление об отклонении ходатайства было принято девятью голосами судей против одного. С особым мнением выступил судья Янаки Стойлов, который много лет был депутатом Болгарской социалистической партии – она и инициировала рассмотрение.

Дело было открыто по заявлению 50 депутатов парламента от политических сил, считающихся пророссийскими, – партии «Возрождение» и Болгарской социалистической партии. Они требовали признать неконституционным решение парламента Болгарии о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине.

Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

Официально с начала СВО Болгария предоставила Киеву гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 млн). Речь идет, в частности, о 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Но по неофициальным данным, болгарское оружие на миллиарды долларов попало на Украину через другие страны за последние два года без всяких прямых соглашений между Киевом и Софией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», с самого начала спецоперации РФ на Украине Болгария тайно отправляла Киеву боеприпасы и технику.

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