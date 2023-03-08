В Болгарии признали конституционными поставки оружия Киеву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конституционный суд Болгарии отклонил ходатайство депутатов парламента, которые требовали объявить несоответствующим Основному закону страны решение о предоставлении Украине военной и военно-технической помощи.

Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Конституционного суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Постановление об отклонении ходатайства было принято девятью голосами судей против одного. С особым мнением выступил судья Янаки Стойлов, который много лет был депутатом Болгарской социалистической партии – она и инициировала рассмотрение.

Дело было открыто по заявлению 50 депутатов парламента от политических сил, считающихся пророссийскими, – партии «Возрождение» и Болгарской социалистической партии. Они требовали признать неконституционным решение парламента Болгарии о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине.

Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

Официально с начала СВО Болгария предоставила Киеву гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 млн). Речь идет, в частности, о 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Но по неофициальным данным, болгарское оружие на миллиарды долларов попало на Украину через другие страны за последние два года без всяких прямых соглашений между Киевом и Софией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», с самого начала спецоперации РФ на Украине Болгария тайно отправляла Киеву боеприпасы и технику.