28.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Политика, Религия, Украина
Просмотров:

В “Церкви Порошенко” ждут после Рождества массового бегства “крыс” с корабля канонической УПЦ

В новосозданной украинской церковной структуре, подчиняющейся патриарху Варфоломею рассчитывают, что предоставление томоса Константинопольским патриархом станет толчком к массовому переходу духовенства канонической Украинской Православной Церкви в ряды “Церкви Порошенко”.

Об этом на ток-шоу «Эхо Украины» заявил представитель главы “ПЦУ”, “митрополита Киевского и всея Украины” Епифания отец Иван Сидор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я общаюсь с некоторыми священниками Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, очень многие священники ждут 6 января (когда ожидается получение томоса- Ред.). Я, и не только я, но и духовенство, ожидаем, что после 6 января будет массовый переход в Православную Церковь Украины потому что ожидают этот основной документ. Я знаю священников, знакомых, которые готовы перейти. У меня сестра встречается с парнем, который учится в Киево-Печерской лавре, это УПЦ МП, и он верит, что церковь будет одна потому что ее отец – священник УПЦ КП, его отец – священник УПЦ МП. в какой церкви они будут венчаться? А так Бог управил – одна церковь. Очевидно, свадьбу будут праздновать в единой украинской церкви», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть