В “Церкви Порошенко” ждут после Рождества массового бегства “крыс” с корабля канонической УПЦ

28.12.2018, Киев, Игорь Петров

В новосозданной украинской церковной структуре, подчиняющейся патриарху Варфоломею рассчитывают, что предоставление томоса Константинопольским патриархом станет толчком к массовому переходу духовенства канонической Украинской Православной Церкви в ряды “Церкви Порошенко”.

Об этом на ток-шоу «Эхо Украины» заявил представитель главы “ПЦУ”, “митрополита Киевского и всея Украины” Епифания отец Иван Сидор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я общаюсь с некоторыми священниками Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, очень многие священники ждут 6 января (когда ожидается получение томоса- Ред.). Я, и не только я, но и духовенство, ожидаем, что после 6 января будет массовый переход в Православную Церковь Украины потому что ожидают этот основной документ. Я знаю священников, знакомых, которые готовы перейти. У меня сестра встречается с парнем, который учится в Киево-Печерской лавре, это УПЦ МП, и он верит, что церковь будет одна потому что ее отец – священник УПЦ КП, его отец – священник УПЦ МП. в какой церкви они будут венчаться? А так Бог управил – одна церковь. Очевидно, свадьбу будут праздновать в единой украинской церкви», – сказал он.