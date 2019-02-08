08.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Решение Верховной рады о закреплении в Конституции Украины курса на членство в НАТО и ЕС прямо противоречит главному документы страны – декларации «О государственном суверенитете Украины».

Соответствующее заявление главы МИД ДНР Натальи Никоноровой опубликовано на сайте ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно пункту 9 данной Декларации, Украина является нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках. Более того, принятый закон является крайне унизительным для всей Украины и для украинского народа. НАТО даже не рассматривает вопрос о возможном членстве Украины – таким образом, на уровне основного закона страны закреплено желание и дальше «стучаться в закрытую дверь», – говорится в заявлении.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметила, что таким решением Киев еще больше усилил раскол в обществе.

«Для самой же Украины принятие данного закона означает еще больший раскол в обществе – естественно, большинство жителей восточной части страны категорически против такой инициативы.

Однако еще важнее тот факт, что киевские власти очевидно имеют возможность довольно быстро продвигать любые необходимые для себя политические решения, включая и те, которые могли бы приблизить выполнение Минских соглашений и урегулирование конфликта в Донбассе. Но вместо этого Киев занимается лишь такой законотворческой деятельностью, которая еще больше провоцирует отторжение со стороны донбасского народа», – резюмировала Никонорова.

Отметим, что после принятия данного решения украинский парламент также принял постановление «Об обращении к Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО» по поводу получения Украиной членства в НАТО», что больше напоминало обращение в ультимативной форме.