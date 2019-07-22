В ДНР ожидают новой провокации ВСУ

22.07.2019, Донецк, Александр Гусар

За закрытием украинской стороной пункта пропуска «Майорск» может скрываться подготовка украинскими военными очередной провокации против мирных жителей Донбасса.

Такое мнение высказал во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, ВСУ продолжают создавать различные трудности мирному населению при пересечении КПВВ.

«Украинская сторона, ссылаясь на мифическую минную опасность, полностью прекратила работу КПВВ «Майорск», а пропагандисты из силовых ведомств Украины активно размещают фотографии различных боеприпасов, якобы обнаруженных вблизи КПВВ. При этом, разведкой ДНР фиксируется работа сил спецопераций ВСУ вблизи КПВВ», – сообщил Даниил Безсонов.

Он не исключил, что истинной причиной закрытия КПВВ является не обеспечение безопасности мирных людей, а наоборот – подготовка провокации с использованием взрывчатых веществ.

«Важно отметить, что в этом же районе разведкой НМ ДНР зафиксирована работа станции помех 305-го батальона РЭБ ВСУ, работающей в диапазоне частот каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ. Таким образом, украинская сторона не только не допускает наблюдателей на КПВВ, ссылаясь на минную опасность, но и блокирует работу БПЛА Миссии ОБСЕ, тем самым полностью скрывая от общественности происходящее в этом районе», – добавил представитель оборонного ведомства.

Безсонов выразил надежду, что Миссия ОБСЕ добьётся соблюдения украинской стороной гуманитарных обязательств по отношению к мирному населению и обеспечению перемещения через линию разграничения, а также предотвратит готовящуюся провокацию украинской стороной, которая может повлечь жертвы среди мирных жителей.