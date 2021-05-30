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30.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс
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В ДНР под портретами русских полководцев приняла военную присягу вторая рота призывников

Вторая рота военнослужащих первого армейского призыва ДНР дала клятву на верность Родине. Об этом...

Вторая рота военнослужащих первого армейского призыва ДНР дала клятву на верность Родине.

Об этом сообщила пресс-служба главы республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условия прохождения военной службы созданы самые благоприятные – эти вопросы находятся на постоянном контроле. Новобранцы приступили к службе после вакцинации. Прививку смогли получить и родственники первых призывников», – сообщил Пушилин.

Он пояснил, что члены семей военнослужащих наряду с защитниками республики были определены как первоочередная категория для получения вакцины.

«Товарищи военнослужащие! Вы приняли на себя почетный долг и пройдете дорогами мужества. Уверен, вы c честью справитесь со всеми обязанностями военной службы! Поздравляю вас со знаменательным событием!» – напутствовал глава ДНР.

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