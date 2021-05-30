В ДНР под портретами русских полководцев приняла военную присягу вторая рота призывников

30.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Вторая рота военнослужащих первого армейского призыва ДНР дала клятву на верность Родине.

Об этом сообщила пресс-служба главы республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Условия прохождения военной службы созданы самые благоприятные – эти вопросы находятся на постоянном контроле. Новобранцы приступили к службе после вакцинации. Прививку смогли получить и родственники первых призывников», – сообщил Пушилин.

Он пояснил, что члены семей военнослужащих наряду с защитниками республики были определены как первоочередная категория для получения вакцины.

«Товарищи военнослужащие! Вы приняли на себя почетный долг и пройдете дорогами мужества. Уверен, вы c честью справитесь со всеми обязанностями военной службы! Поздравляю вас со знаменательным событием!» – напутствовал глава ДНР.