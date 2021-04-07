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07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
День Победы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В ДНР приступают к полной отмене комендантского часа

Новости Украины

Руководство Донецкой Народной Республики планирует отменить комендантский час на майские праздники, а в дальнейшем – начать поэтапную окончательную ликвидацию этой меры.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о комендантском часе важен для всех граждан. У нас детвора даже не знает, как это – жить без комендантского часа.

Сейчас во многом ситуация упирается в то, как поведёт себя Украина. Если будет развёртывание полноценных боевых действий, то ситуация вообще будет не до комендантского часа.

Если всё же удастся удержать, то в планах 9-11 мая, я думаю, праздничные дни будут расширены. Майские праздники для нас важнейшие, поэтому комендантского часа какой-то период не будет, постараемся сделать его длиннее», – сказал он.

Также Денис Пушилин подчеркнул, что руководство Республики планирует начать поэтапную полную отмену комендантского часа.

«Что касается летнего периода, в наших планах начать этапную отмену комендантского часа на это лето, если не будет каких-то дополнительных. Потому что в прошлом году у нас тоже было много планов, но ковид всё смешал.


Мы планируем начать с выходных – отменять комендантский час на выходных. Следующие этапы я пока не буду говорить – слишком широко это расходится, и люди потом ждут. Не нужно обманывать ожидания.

Следующие этапы – это примерно мы пока представляем, как это может выглядеть. И потом полная отмена комендантского часа.

Я сам являюсь, наверное, самым большим сторонником отмены комендантского часа – я общаюсь с молодёжью, с предпринимателями. И понимаю,  сколько они теряют.

Но при этом я понимаю, что от мер безопасности мы никуда не уйдём, как бы тяжело ни было. Но сейчас я вижу окно возможностей, которые мы должны использовать», – добавил глава государства.

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