В ДНР спугнули Киев

10.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Своевременная реакция Народной милиции ДНР, озвучившей данные разведки о готовящейся Киевом химической диверсии и наступлении в Донбассе, возможно, помогла предотвратить данную провокацию.

Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал экс-военнослужащий армии ДНР с позывным «Воевода».

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«Если они пойдут в наступление – это будет хорошо, это значит, что наконец-то это всё закончится. Но я сильно сомневаюсь, что они пойдут по одной простой причине: эта информация уже озвучена.

Их не вспугнули, но раз эта информация уже озвучена, то любая провокация со стороны ВСУ будет восприниматься именно как провокация, и идти в крупное наступление уже смысла не будет. В этом смысле они выставят себя в невыгодном свете не только перед нами, но и перед международным сообществом», – резюмировал бывший военный.

Напомним, как ранее сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.