23.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР зафиксировали случай нарушения перемирия со стороны снайпера ВСУ

Несмотря на наступившее в Донбассе очередное перемирие, украинский снайпер открыл огонь по специалисту, устанавливающему камеру видеонаблюдения за нарушениями режима прекращения огня в зоне «ООС».


Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые с момента объявления перемирия зафиксировано ведение снайперского огня украинскими военными из 30-й бригады на Горловском направлении. Огонь велся по специалисту связи, устанавливавшему камеру наблюдения для контроля за обстановкой вблизи линии соприкосновения и фиксации нарушений прекращения огня», – сообщил он.

По мнению Безсонова, данный факт является подтверждением умышленного недоведения украинским командованием требований действующего перемирия до подчиненных в зоне «ООС».

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