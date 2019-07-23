В ДНР зафиксировали случай нарушения перемирия со стороны снайпера ВСУ
Несмотря на наступившее в Донбассе очередное перемирие, украинский снайпер открыл огонь по специалисту, устанавливающему камеру видеонаблюдения за нарушениями режима прекращения огня в зоне «ООС».
Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Впервые с момента объявления перемирия зафиксировано ведение снайперского огня украинскими военными из 30-й бригады на Горловском направлении. Огонь велся по специалисту связи, устанавливавшему камеру наблюдения для контроля за обстановкой вблизи линии соприкосновения и фиксации нарушений прекращения огня», – сообщил он.
По мнению Безсонова, данный факт является подтверждением умышленного недоведения украинским командованием требований действующего перемирия до подчиненных в зоне «ООС».
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