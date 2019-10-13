В ДНР заявили о поимке шпиона украинских спецслужб

13.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Сотрудниками МГБ ДНР был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб местный житель Тимофеев Александр Леонидович 1968 года рождения.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что Тимофеев осуществлял сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной Милиции ДНР в целях передачи разведывательной информации представителям СБУ», – говорится в сообщении.

Вербовка задержанного произошла, как и в большинстве случаев, при пересечении линии разграничения во время поездки на подконтрольную Киеву территорию.

«Пребывая на территории Донбасса временно подконтрольной Украине, в результате психологического давления и шантажа Тимофеев дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. При этом, задержанный принял ошибочное решение не обращаться в МГБ ДНР добровольно, а начал оказывать содействие СБУ и выполнять поставленные задачи. Так, с 2014 года Тимофеев при личных встречах с сотрудниками СБУ на территории Донбасса временно подконтрольной Украине, передавал фото военной техники и военнослужащих, а также данные о местоположении воинских частей Народной Милиции ДНР», – рассказали в ведомстве.

Однако в 2017 году при пересечении границы Республики Александр Тимофеев был задержан и обвинен по статье 321 УК ДНР «Шпионаж».

«В сентябре 2019 года приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР, Тимофеев признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строго режима», – сообщили в МГБ.

Напомним, ранее в МГБ ЛНР сообщили о вынесении приговора жителю Лисичанска, осуществлявшему шпионаж в пользу Украины.