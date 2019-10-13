В ДНР заявили о поимке шпиона украинских спецслужб
Сотрудниками МГБ ДНР был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб местный житель Тимофеев Александр Леонидович 1968 года рождения.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что Тимофеев осуществлял сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной Милиции ДНР в целях передачи разведывательной информации представителям СБУ», – говорится в сообщении.
Вербовка задержанного произошла, как и в большинстве случаев, при пересечении линии разграничения во время поездки на подконтрольную Киеву территорию.
«Пребывая на территории Донбасса временно подконтрольной Украине, в результате психологического давления и шантажа Тимофеев дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. При этом, задержанный принял ошибочное решение не обращаться в МГБ ДНР добровольно, а начал оказывать содействие СБУ и выполнять поставленные задачи. Так, с 2014 года Тимофеев при личных встречах с сотрудниками СБУ на территории Донбасса временно подконтрольной Украине, передавал фото военной техники и военнослужащих, а также данные о местоположении воинских частей Народной Милиции ДНР», – рассказали в ведомстве.
Однако в 2017 году при пересечении границы Республики Александр Тимофеев был задержан и обвинен по статье 321 УК ДНР «Шпионаж».
«В сентябре 2019 года приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР, Тимофеев признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строго режима», – сообщили в МГБ.
Напомним, ранее в МГБ ЛНР сообщили о вынесении приговора жителю Лисичанска, осуществлявшему шпионаж в пользу Украины.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.