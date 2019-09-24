В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону

24.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Верховный Суд ЛНР вынес приговор жителю Лисичанска Юрию Мерзлому за совершение шпионажа в пользу Украины, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе следствия установлено, что Мерзлый, находясь на территории Украины, был завербован сотрудниками сводной оперативной группы СБУ с дислокацией в городе Лисичанске в качестве агента для осуществления разведывательной деятельности на территории Республики. Ему был присвоен псевдоним «Умань» и поставлены задачи по сбору и передаче информации военного и социально-экономического характера, а также сведений в отношении конкретных лиц, представляющих интерес для СБУ, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов ЛНР», – говорится в заявлении.

Помимо этого, Мерзлый был привлечён к работе СБУ по дезинформации спецслужб ЛНР.

«Действуя умышленно, согласно полученным распоряжениям, под контролем и руководством СБУ, Юрий Мерзлый намеренно доводил до сотрудника Министерства государственной безопасности недостоверные сведения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Мерзлый был задержан», – добавили в силовом ведомстве Республики.

Напомним, ранее в Министерстве государственной безопасности ЛНР сообщали о вынесении приговора жителю Алчевска Роману Коркишко за снабжение взрывчаткой украинских диверсантов, а также о вынесении приговора жителю Стаханова Николаю Полозову сдавшему СБУ своего друга-ополченца