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05.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Россия
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В Донбассе растёт новая русская элита – московский философ


Поскольку народ Донбасса живёт в условиях постоянной и непосредственной опасности для жизни, именно в этом регионе вырастут люди, которые в будущем станут элитой всего Русского мира.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв Live» заявил политолог Тимофей Сергейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс живёт под огнём, который удалось притушить, и в этом смысле жертв, по сравнению с днями боев, меньше. Но опасность постоянная. Понимаешь, какая это интересная штука – эти четыре миллиона русских людей, они живут в этой постоянной опасности, и она уже становится фактором.

В этих условиях там вырастают дети, но я бы сказал, что это растёт новая русская элита, потому что она знает, что мир опасен, и совершенно бессмысленно искать зону безопасности и комфорта, что это никуда не приведёт, а может привести только к гибели.

Они понимают, что нужно воспринимать мир таким, какой он и есть. А мир – это опасное место, и если ты хочешь иметь будущее, чтобы у тебя были дети и внуки, и у них тоже были дети и внуки, необходимо это защищать», – сказал Сергейцев.

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