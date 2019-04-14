В Донецке озвучили подробности неудачной вылазки украинской ДРГ

14.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Согласно информации украинских волонтёров, помимо брошенного на поле боя во время неудачной вылазки диверсантов ВСУ в районе Широкино раненого военнослужащего, ещё двое его товарищей попали в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что от украинских волонтеров, находящихся в зоне конфликта, стали известны дополнительные подробности очередной неудавшейся боевой вылазки, совершенной украинскими боевиками.

«Как сообщалось ранее, 11 апреля в районе населённого пункта Широкино военнослужащими Народной милиции ДНР успешно была пресечена попытка проникновения украинских диверсантов. По уточненной информации, действовавшая ДРГ была из состава 73-го Центра морских операций Сил специальных операций. Помимо брошенного на поле боя старшего солдата Тофан, среди диверсантов есть ещё потери. В медицинском учреждении в Мариуполе находятся два раненых боевика 73-го Центра. Это командир диверсионной группы капитан 3 ранга Максименко и разведчик Скиба», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что по устоявшейся традиции, командование оккупационных сил отмалчивается и не спешит признавать потери, понесенные в результате провальных операций.