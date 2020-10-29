В Донецке рассказали, когда Путин избавится от либералов

29.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Российская цивилизация должна как можно дальше отходить от навязанной Западом капиталистической модели и заниматься строительством собственного социалистического проекта.

Об этом в статье «Проблемы капитализма и вредительство либералов» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в мире идёт более 40 войн. И практически каждую из этих войн ведут мировые демократии. Сейчас «демократы» убивают людей больше, чем в Средние века. Они применяют силу на всех континентах. Думаю, вы успели убедиться в том, что чем больше мы с вами сдаём, тем больше с нас требуют. И будут требовать дальше, продолжая предлагать свою, странную «демократию» и «свободу».

Зачем нам такая свобода, если, к примеру, на Украине она привела к запрету русского языка, падению уровня жизни, исчезновению мощной промышленности, экстремизму и куче других проблем во всех сферах общества?.. Нужна ли простому нормальному человеку буржуазная демократия, которую нам навязывает Запад? Думаю, нет», – написал он.

По мнению Алексея Муратова, чтобы избежать тлетворного влияния Запада, необходимо отходить от навязанной им экономической модели.

«Первое, что мы обязаны начать делать – это жить своим умом, создать самодостаточную экономическую модель. Хорошей альтернативой этому может стать интегральная экономика, о которой более подробно я напишу позже.

Сейчас мы вписаны в западную модель. В неё без нашего согласия в 90-х нас «втулили» либеры, которые после распада СССР ощутили фактически планетарное господство. Сегодня эта группировка продолжает оставаться достаточно сильной, благодаря, прежде всего, поддержке и деньгам Запада.

Утверждение, что социалистические предприятия менее эффективны по сравнению с капиталистическими – не всегда верно. Это зависит от руководителя, его эффективности и, конечно же, от того, насколько человек горит самим делом. Немаловажным фактором меньшей эффективности капитализма можно считать его абсолютную запараллеленность.

Грубо говоря, есть несколько конкурирующих между собой компаний в одной сфере: соответственно, они съедают ресурсы, которые можно было бы направить в другие места. Также эта конкуренция приводит к увеличению рисков при работе производственных цепочек в рамках разделения труда. Кстати, майнинг биткоина – яркий пример такой модели. Из-за запараллеливания задач и конкуренции впустую – сжимается огромное количество ресурсов и энергии», – подчеркнул общественник.

«Думаю, что сейчас он (Владимир Путин – прим. ред.) не может убрать курируемых Западом представителей либеральных структур. Увольнения Набиуллиной, Силуанова, Грефа, Чубайса пока просто невозможны. Это пока, а вот что будет завтра…

Любые действия по резкому ограничению либеральной команды имеют, в силу того, что они вписаны в мировую долларовую финансовую систему, определенную цену. И в отличие от нас с вами, Путин эту цену знает. Уверен, как только данная цена станет доступной, Президент уволит представителей безответственных либеральных элит. Ведь от «либеральной чистки» зависит и его собственная безопасность…

Я четко понимаю, что со стратегической точки зрения наличие либералов на ключевых финансово-экономических постах России создаёт для Путина серьезные проблемы. В этом мы могли убедиться в мае, на его публичных мероприятиях с правительством. Помните, как российский лидер пытался заставить правительство выдать деньги людям, а правительство «отбивалось» руками и ногами?» – добавил Муратов.

Он добавил, что нынешние российские либералы – суть те же люди, которые пришли к власти в «лихих девяностых».

«В завершение, еще раз подчеркну: мы должны уяснить то, что «наши» либералы, пришедшие к власти в 90-х, и либерасты, заседавшие во Временном правительстве, – это суть одни и те же люди, которые за деньги продадут не только всю Россию, но и собственную душу дьяволу (читайте – Западу)», – резюмировал общественник.