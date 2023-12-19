В Европарламенте признали, что шокированы устойчивостью России

Олег Кравцов.  
19.12.2023 10:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


Европейский союз живет фантазиями и сказками, которые не отвечают реальному положению дел.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Европейский союз живет фантазиями и сказками, которые не отвечают реальному положению дел. Об этом,...

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У него поинтересовались, почему, несмотря на напряженность отношений между ЕС и Россией, в Европарламенте всё еще остается парламентская группа по связям с РФ (D-RU).

«Никто не ожидает, что эта ситуация будет длиться вечно. Я думаю, каждый разумный гражданин ожидает, что мир восстановится. Если человечество хочет и дальше процветать, нам нужно работать вместе, меньше сосредотачиваться на конфликтах и ​​больше — на заботе о людях и планете.

Группа D-RU, в которую также вхожу и я, на моей памяти всегда скептически относилась к России. В феврале 2022 года она превратилась в платформу для антироссийской пропаганды. На заседаниях присутствуют только диссиденты и пропагандисты. На них нет представителей умеренных взглядов и нейтральных экспертов», – сказал евродепутат.

По его словам, сейчас, по сути, никакой стратегии или плана у ЕС в отношении России нет.

«ЕС живет в сказках и фантазиях. В Брюсселе были уверены, что российская власть падет и Россия развалится из-за санкций, но они ошиблись. Да, они боятся Путина. ЕС разыграл все свои карты и тузы и проиграл. Сейчас они всё еще в шоке, но постепенно начинают понимать, что им нужен новый подход.

В долгосрочной перспективе, как и столетия до этого, у Запада была только одна цель и один план — подчинить Россию своим интересам, разделить ее на части и передать ее ресурсы западным корпорациям», – резюмировал Синчич.

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