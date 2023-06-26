В Европарламенте признали: «Украина будет нейтральной или перестанет существовать»

Олег Кравцов.  
26.06.2023 09:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Брюссель является столицей Соединенных Штатов в Европе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС.


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 «В ЕС вступают, опираясь на политические, а не на юридические или экономические критерии. Вступают тогда, когда вы согласны на политически обусловленные требования и соглашаетесь на шантаж, который Брюссель требует от вас. Помните, что ЕС — огромный американский проект, а Брюссель — это столица США в Европе, там присутствуют и НАТО, и институты ЕС», – сказал евродепутат в интервью «Известиям».

По его мнению, Украина слишком коррумпированная страна, чтобы соответствовать европейским судебным стандартам, но это не имеет никакого значения.

«Свободы СМИ не существует. Как мы знаем, Зеленский запретил СМИ, какие хотел, а остальные поставил под жесткий контроль. Какая свобода? Это и есть так называемые европейские ценности? Нет. Это дешевая политика», – убежден политик.

Он считает, что Украина однозначно не войдет в ЕС до окончания конфликта.

«Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать», – резюмировал Симчич.

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