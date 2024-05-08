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Итальянская Corriere della Sera анонсирует, что на запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля саммите НАТО возьмет на себя координацию военной помощи Украине, но при этом подпишет декларацию с отказом от прямого вмешательства в ход боевых действий.

Издание при этом ссылается на раздобытый его журналистами в натовских кулуарах проект документа.

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По данным газеты, в проекте декларации говорится, что «Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой на Украине». Это один из ключевых пунктов документа.

Кроме того, на саммите также планируется передать председательство в контактной группе по Украине от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«До сих пор именно министр обороны США Ллойд Остин возглавлял »группу Рамштайн» , то есть те 50 стран, которые поддерживают армию Владимира Зеленского. Однако на июльском саммите будет решено передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе. У этого шага есть практическая причина: 99% материалов, доставляемых в Киев, поступает от 32 партнеров Атлантического альянса. Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушными как в глазах национального общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина», – говорится в публикации.

Интересно, если такое случится, как воспримет эту новость украинский премьер Шмыгаль, уже поспешивший «вперед Столтенберга в пекло» поблагодарить НАТО за ввод войск?

«Если… партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — сказал Шмыгаль в интервью американской CBC.

Западные СМИ на днях уже писали, что в НАТО негласно обозначили красные линии, после пересечения которых альянс будет готов напрямую вмешаться в конфликт на Украине. Это прорыв обороны ВСУ, а также включение в конфликт «третьей стороны», и «военная провокация» в отношении Прибалтики, Польши или Молдавии.