В Израиле Коломойского объявили бандитом, предавшим Днепропетровск

12.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Все четыре года переговоров по Донбассу и на миллиметр не придвинуло ни на шаг решение проблемы Украины, которая на самом деле находится в Киеве.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы говорите о народе Донбасса, при всём уважении и соучастии к их страданиям, а что, в Днепропетровске другие люди? Которых продал Киеву бандит Коломойский. А в Харькове другие люди? Которых их губернатор продал Киеву в своё время, он и сейчас губернатор недобитый. А у одесситов кровь менее красная? Речь-то идёт об Украине. Тот, кто сегодня видит в Украине только проблему Донбасса, убегает от ответственности решения проблемы. Проблема не в Донбассе, проблема – майдановская власть. На всей Украине, не только в Малороссии», – отметил Кедми.

«Что показали эти четыре года. Пытались решить проблему? Нет. Вели переговоры с кем? С Европой, которая и породила эту хунту, покрыла своим авторитетом незаконный захват власти в 2014 году. И что заниматься этой казуистикой – признают они выборы или не признают? А им плевать на выборы! О чём с ними можно говорить, о чём говорили четыре года с Меркель, с американским гауляйтером и до него? Есть какой-то смысл с кем-то говорить об Украине?», – добавил он.

По словам экс-главы израильской спецслужбы, это «словоблудие» по Донбассу и на миллиметр не изменило ситуацию на Украине и не придвинуло ни на шаг решение проблемы, находящейся на самом деле в Киеве.

«Европа уже и забыла, зачем эту хунту в Киев поставила. Но они её будут покрывать, что бы они не делали. Также они покрывали и нацистов. Гитлер нарушил немецкую конституцию сразу после того, как был назначен канцлером, он нарушил все законы Веймарской республики. Вся Европа его признала. Так же, как и в Киеве, когда они надругались над ими же подписанными соглашениями, Европа это признала через 24 часа.

То есть, не с кем говорить в Европе и в Вашингтоне о положении на Украине, это бесполезно. Нужно заниматься проблемой Украины, чтобы помочь украинскому народу вернуться к нормальному состоянию, которое было до 2014 года, но пока признаков этого нет», – подытожил Кедми.