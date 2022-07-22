В Керчи и Севастополе пострадали знаменитые памятники

22.07.2022  19:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, История, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


В городах-героях Крыма неизвестные повредили памятники.

В Севастополе пострадал постамент памятника Нахимову, в Керчи – мемориал у Вечного огня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В городах-героях Крыма неизвестные повредили памятники. В Севастополе пострадал постамент памятника Нахимову, в Керчи...

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С постамента памятника адмиралу Нахимову неизвестные спилили якорную цепь. Недостачу обнаружили сегодня утром, о чем незамедлительно сообщили в полицию. Памятник установлен на центральной городской площади, где практически круглосуточно есть люди и установлено множество камер видеонаблюдения. Оперативники проводят опрос возможных очевидцев и изучают записи видеокамер.

В Сквере Славы Керчи с Вечного огня пропали несколько букв. По информации Керчь.ФМ, не хватает букв «Ф» и «О». Кроме этого, на стеле с именами героев также пропали несколько букв в фамилиях. Сквер и памятники приводили в порядок в апреле этого года. Тогда на время восстановительных работ часть букв сняли, и причиной их исчезновения мог стать некачественный ремонт.

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