В Харькове попали в управление МВД Украины

13.09.2022  00:01 (Мск), Харьков
Михаил Рябов.  
Просмотров: 361
 
Дзен, Харьков


Бывший участник Русской весны в Харькове Константин Долгов опознал на кадрах из родного города снимки здания управления МВД Украины, подвергнувшегося российскому удару.

Долгов вспомнил, что там его допрашивали после ареста за участие акциях против государственного переворота на Украине и воссоединение с Россией.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Это следственное управление МВД «Украины», рядом с УБОП. Улица Веснина, Харьков. Меня там допрашивали в апреле-мае 2014 года. Пользуясь случаем, передаю привет следователю Блажко Дмитрию Сергеевичу. Я вас, гадов, всех хорошо запомнил. Может, ещё повидаемся. Но вряд ли вы будете рады такой перспективе», – прокомментировал Долгов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть