В Харькове попали в управление МВД Украины

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Бывший участник Русской весны в Харькове Константин Долгов опознал на кадрах из родного города снимки здания управления МВД Украины, подвергнувшегося российскому удару.

Долгов вспомнил, что там его допрашивали после ареста за участие акциях против государственного переворота на Украине и воссоединение с Россией.

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«Это следственное управление МВД «Украины», рядом с УБОП. Улица Веснина, Харьков. Меня там допрашивали в апреле-мае 2014 года. Пользуясь случаем, передаю привет следователю Блажко Дмитрию Сергеевичу. Я вас, гадов, всех хорошо запомнил. Может, ещё повидаемся. Но вряд ли вы будете рады такой перспективе», – прокомментировал Долгов.